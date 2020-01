La Juventus pensa a Christian Eriksen: il contratto con il Tottenham è in scadenza e i bianconeri vorrebbero bloccarlo per poi prenderlo a parametro zero la prossima stagione. A parlare del centrocampista danese, sul quale c'è anche l'Inter, è l'allenatore degli Spurs Josè Mourinho: "Non so se partirà a gennaio. Al momento può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un’altra opzione è la partenza a gennaio. Un’altra possibilità è quella che lui rimanga”.