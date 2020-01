Jose Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Christian Eriksen, danese che piace all'Inter ed è seguito anche dalla Juve: "Domani gioca, poi ci sarà un'altra partita sabato e forse giocherà anche quella. Siamo ai nostri limiti, ma ci sta aiutando. Contro il Liverpool, sono d'accordo che non ha giocato nella miglior maniera. Se mi chiedete se questo è il miglior Eriksen, devo essere onesto e dire no. Non sono un idiota, so che un giocatore in una situazione come questa non rende ai massimi livelli".



SUL SUO FUTURO - "Non so se rimarrà qui dopo gennaio, so il suo futuro ma non lo dirò".