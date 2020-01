Il futuro di Christian Eriksen è sempre più lontano dal Tottenham. Il centrocampista è in scadenza di contratto con gli Spurs che vorrebbero cederlo già a gennaio per non perderlo a zero a giugno: su di lui ci sono Inter e Juventus, più indietro il Manchester United. Queste le parole dell'allenatore del Tottenham Josè Mourinho alla vigilia della partita di Fa Cup contro il Middlesbrough: "Non voglio parlare dei giocatori dopo questa partita, è una forma di rispetto nei suoi confronti".