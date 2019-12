Christian Eriksen è uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per la prossima stagione. Il danese è in scadenza di contratto con il Tottenham e i bianconeri vorrebbero bloccarlo per prenderlo a parametro zero. Sul giocatore ci sono anche Manchester United e Real Madrid, a parlare del futuro di Eriksen è l'allenatore degli Spurs Josè Mourinho: "E' un giocatore del quale mi fido. Condivido ogni scelta di Daniel Levy, ma per adesso Eriksen deve aiutare ad aiutare la squadra come sta facendo".