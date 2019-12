José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa anche delle situazioni di Vertonghen e Eriksen, entrambi in scadenza di contratto e corteggiati da diverse squadre in Serie A, tra cui Juve e Roma.



RIMANETE! - "Se fossi Jan o Christian, rimarrei. Perché sono qui ormai da tanto tempo, hanno vissuto la vita del club negli ultimi quattro, cinque anni, il passaggio dal White Hart Lane al miglior stadio del mondo, le prospettive del futuro, la visione del club. Se fossi in loro direi che voglio far parte del prossimo capitolo".



SUL RINNOVO - "Vorrei che entrambi firmassero un nuovo contratto, non voglio dire altro. Ma penso che un un nuovo contratto si firma quando tutte le parti in causa lo vogliono: il club, il giocatore, la famiglia. Se anche solo una di queste non vuole allora è difficile che succeda. A meno che un giocatore non trovi un agente che voglia anch'egli il rinnovo"