José Mourinho senza mezzi termini. A poche ore dal sorteggio di Champions League, il tecnico del Tottenham ha parlato così del sistema europeo: "Wolverhampton? Penso che la squadra di Nuno Espirito Santo lotterà con noi, United, Chelsea e Arsenal per le posizioni europee e quindi anche per un posto Champions. Non credo sia giusto che in Europa League debbano vedersela con squadre come l'Inter o l'Ajax: chi viene eliminato dai gironi di Champions League dovrebbe uscire definitivamente dalle competizioni europee. In ogni caso, penso che sia una squadra in grado di battere ogni avversario, sia in casa che in trasferta".