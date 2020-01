Futuro in bilico per Christian Eriksen, che ha il contratto in scadenza con il Tottenham ed è libero di trovare l'accordo con un altro club per la prossima stagione. Sul danese c'è il pressing di Juventus e Inter che sta provando anche a prenderlo a gennaio trattando con gli Spurs, ma nonostante tutto Josè Mourinho non rinuncia al talento del centrocampista e oggi l'ha schierato titolare nel big match contro il Liverpool.