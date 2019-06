E’ il giorno della finale di Champions League. Al Wanda Metropolitano di Madrid andrà in scena questa sera il derby inglese più atteso, quello tra il Tottenham e il Liverpool. Da una parte gli Spurs di Mauricio Pochettino, arrivati a un passo da quella che sarebbe la prima Coppa dei Campioni nella storia del club; dall’altra i Reds di Jürgen Klopp, che vanno a caccia di riscatto dopo il k.o. contro il Real Madrid a Kiev nella scorsa stagione.



DOVE VEDERLA - Tottenham-Liverpool (fischio d'inizio alle ore 21) sarà trasmessa in chiaro e in diretta su Rai 1. Per gli abbonati Sky, il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e sul servizio streaming Sky Go.



PROBABILI FORMAZIONI



TOTTENHAM (4-3-2-1) - Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Eriksen, Winks, Alli; Moura, Son; Kane.

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.