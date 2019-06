E' il grande giorno della finale di Champions League. A Madrid si sfidano Liverpool e Tottenham. ​Novizi da una parte, veterani dall'altra. Prima finale assoluta di Coppa Campioni/Champions per gli Spurs, l'ottava formazione inglese ad accedervi, e un tabù da sfatare per gli uomini di Pochettino: tutte le cinque inglesi che hanno preceduto il Tottenham hanno perso la prima finale raggiunta. I Reds invece sono alla loro nona finale di Coppa Campioni/Champions, più di ogni altra squadra inglese: cinque vittorie, ma perse le ultime due giocate nel 2007 (Milan) e nella scorsa edizione (Real Madrid). Anche Jurgen Klopp ha un tabù da sfatare: ha già raggiunto la finale di Champions due volte perdendola in entrambe le occasioni (con il Borussia Dortmund nel 2013 contro il Bayern Monaco e con il Liverpool nel 2018 contro il Real Madrid), l'unico allenatore a perdere tre presenze consecutive in finale in Coppa Campioni/Champions League è stato Marcello Lippi (1997, 1998 e 2003 con la Juventus. Prima volta dal 2010 (Inter-Bayern) in cui le due finaliste non hanno vinto il rispettivo girone. Il bilancio di questa stagione sorride ai Reds, che hanno vinto entrambe le partite stagionali di campionato contro il Tottenham, e in favore del Liverpool va anche quello in una finale di un grande torneo: l'unico precedente la Coppa di Lega inglese nel 1982, vinto dai Reds in rimonta sugli Spurs per 3-1.



