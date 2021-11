Non è stato un esordio banale, quello di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs, dopo essere stati in vantaggio per 3 a 0 nei primi minuti del primo tempo, hanno subìto la reazione del Vitesse e la partita è terminata con il risultato finale di 3 a 2. In mezzo, 3 espulsioni, 2 per il Vitesse e 1 per il Tottenham: a finire anzitempo sotto la doccia, l'ex Juve Romero. Se tutto ciò non bastasse, un'invasione di campo sul finire della partita.