Dejan Kulusevski è stato un argomento di divisione netta tra i tifosi della Juventus: alcuni contenti del suo trasferimento mentre altri convinti che non gli fosse stata data la fiducia necessaria. Ieri nel corso della gara contro i Leeds vinta per 4-0 dal suo Tottenham l'ex giocatore della Juventus Dejan Kulusevski è andato di nuovo a segno per la seconda volta in due partite e si è reso protagonista di un'altra grande prestazione. Il suo nome è andato in tendenza su Twitter. Queste le principali reazioni dei tifosi di Juventus e Tottenham: