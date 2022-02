Intervenuto ai microfoni di Spurs TV, Dejan Kulusevski si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Tottenham, tornando anche sulla sua esperienza alla Juve e in Italia. Ecco le sue parole: "Sono molto felice di essere qui, molto grato per questa opportunità che gli Spurs mi hanno dato. Penso alla Premier League da quando avevo 15 anni, lo ritenevo il miglior campionato del mondo e credo ancora che lo sia. Quando è arrivata questa opportunità, non ci ho pensato due volte [...]. In Italia ho avuto molti allenatori diversi, ho imparato molto da loro, ho avuto molti giocatori intorno a me e ora penso di essere pronto per la Premier League. A 15 anni e mezzo mi sono trasferito all'Atalanta. È stata molto dura, mi mancava tanto la mia famiglia, se a quell'età non avessi avuto degli amici sarebbe stato più difficile. Ho passato un anno fantastico al Parma, essendo in prestito ho potuto mostrare a tutti cosa potevo fare e mi sono subito sentito a mio agio. Giocavo, non pensavo a niente, mi divertivo. Alla Juventus ho imparato molto, sono stati solo due anni, ma intensi con due allenatori diversi. È un ottimo club con giocatori molto bravi, ho giocato con uno dei migliori del mondo, Cristiano Ronaldo, quindi è stata un'esperienza molto bella".