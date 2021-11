Brutta serata europea per ildi, che incappa in una sconfitta che rischia di compromettere il cammino in Conference League. Gli Spurs cadono 2-1 in casa degli sloveni dell'Ns Mura e l'allenatore ex - tra le altre - di Chelsea, Juventus e Inter, non ha nascosto la propria amarezza ai microfoni di Sky Sport: ​"Il mio stato d'animo non è bello dopo questo risultato, è stata una brutta sconfitta. Ci siamo complicati la vita e la partita restando in 10 per 60-70 minuti. La prestazione è stata scarsa. C'è ancora tanto su cui lavorare. Dopo questa sera penso sempre che dobbiamo lavorare e avere pazienza, perché adesso siamo in difficoltà. Dobbiamo solo lavorare per essere bravi e migliorare la situazione attuale, ma questa rimane una brutta sconfitta"