Non si è sentito, almeno per adesso, l'effetto Conte in Premier League, per il Tottenham. Gli Spurs, infatti, non sono riusciti ad andare oltre lo 0 a 0 contro l'Everton. Un punto che non serve a risalire la classifica, il Tottenham, infatti, rimane al non posto in classifica, a 4 punti di distanza dalla zona Champions League. Tanto da lavorare, per il tecnico salentino che vorrà dare la sua impronta alla squadra il prima possibile.