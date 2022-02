Kulu has a message for you! pic.twitter.com/nCrl0euctx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022

Anche Dejansi è presentato ai canali ufficiali deldopo il suo approdo a Londra dalla. Ecco le prime parole dello svedese, in un breve video pubblicato dagli Spurs su Twitter: "Sono molto felice di essere qui e grato per l'opportunità di giocare in questo club. Non vedo l'ora di incontrarvi allo stadio, darò il massimo per vincere tante partite e segnare gol. Ci vediamo presto".