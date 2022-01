Il Tottenham accoglie Rodrigo Bentancur. Ecco il comunicato ufficiale degli Spurs.



IL COMUNICATO - "Siamo lieti di annunciare la firma di Rodrigo Bentancur dalla Juventus, previa autorizzazione internazionale e permesso di lavoro.



Il centrocampista ha firmato un contratto con noi fino al 2026.



Nato a Nueva Helvecia, Uruguay, Rodrigo è arrivato attraverso i ranghi del Boca Juniors, facendo il suo debutto senior per loro nel 2015 e successivamente vincendo due titoli di Primera División e una Copa Argentina durante il suo tempo al club.



Si è trasferito alla Juventus nel 2017 dove ha continuato a raggiungere il successo, vincendo tre titoli consecutivi di Serie A tra il 2018 e il 2020, oltre a sollevare la Supercoppa Italiana due volte e la Coppa Italia due volte, nel 2017/18 e di nuovo la scorsa stagione (2020/21).



Il 24enne ha partecipato regolarmente alla Serie A e alla UEFA Champions League durante il suo periodo con i bianconeri, giocando contro di noi in quest'ultima competizione durante la stagione 2017/18.



Sulla scena internazionale, Rodrigo ha rappresentato l'Uruguay dal 2017. Parte della squadra giovane che ha vinto il Campionato Sudamericano Under 20 nel 2017, ha fatto il suo debutto internazionale senior più tardi quell'anno e ha successivamente rappresentato il suo paese alla Coppa del Mondo FIFA 2018, oltre alle edizioni 2019 e 2021 della Copa America.



Ad oggi, ha 46 presenze e si unirà a noi per la prima volta dopo la qualificazione alla Coppa del Mondo dell'Uruguay contro il Venezuela a Montevideo martedì".