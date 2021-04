Dopo l'esonero di Mourinho, ecco la nuova idea. E il Tottenham ha un'idea più forte delle altre: Maurizio Sarri. Come scrive calciomercato.com, ieri "c'è stato un nuovo contatto diretto con Fali Ramadani, che di Sarri cura gli interessi da anni. E l'agente ha accolto l'interesse del Tottenham ribadendo l'apertura del tecnico a tornare in Premier con il suo storico staff, per quanto non sia da escludere anche l'ipotesi italiana: in tal caso resterebbe la Roma in grande vantaggio su Sarri. Ma i giallorossi dovrebbero accelerare, perché ora il Tottenham è pronto all'affondo. L'incontro con Ramadani è molto più di un semplice primo passo. Mentre Sarri attende in questi giorni anche di concludere formalmente l'esperienza con la Juventus, che gli verserà la penale da 2,5 milioni netti per risolvere con un anno d'anticipo il contratto".