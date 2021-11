The first interview: Antonio Conte. pic.twitter.com/8BICCuSZbS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 3, 2021

è tornato a sedere su una panchina di Premier League, quella del. Le sue prime parole sono state ovviamente per il suo nuovo club, si è detto entusiasta e determinato a "ripagare la fiducia della società", come riportato nel comunicato diffuso dal sito degli Spurs. Poi però l'ex allenatore della Juve ha sottolineato alcuni concetti a Tottenham Tv, parlando proprio del suo passato bianconero.Dopo aver ricordato l'esperienza all', Conte ha citato anche la: "A giugno ho declinato l'offerta perché ero troppo emotivamente legato all'esperienza con i neroazzurri. Alla Juventus. Il passato è importante e ne sono orgoglioso ma ora sono concentrato su questa nuova sfida".