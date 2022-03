Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di ieri sera contro il Brighton. Sono stati citati gli ex bianconeri Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski per cui Conte ha speso parole al miele. Queste le parole:



BENTANCUR E KULUSEVSKI - "Vedere Bentancur e Kulusevski entrare nella squadra e nella nostra idea di calcio così velocemente è bellissimo. Avevamo bisogno di un giocatore come Bentancur e Kulusevski sta dimostrando di essere un prospetto eccezionale. Ha 22 anni ma è forte fisicamente, ha ottima tecnica, è talentuoso e ci sta aiutando molto".