ha già iniziato a battere i pugni sul tavolo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe bocciato l'acquisto di, proposto dal presidente. Una trattativa che non sarebbe poi così complicata, dato che il belga fatica a trovare spazio neldi: l'ex tecnico Milan non si opporrebbe alla sua partenza.Profilo che però non stuzzica comunque Antonio Conte:, che in Italia piace soprattutto alla Juventus.