Dopo l'eliminazione dalla Champions League, l'allenatore del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League: "Non possiamo fare miracoli. Il club conosce le mie idee. Vedremo ciò che succederà in futuro. Non sono così stupido da uccidermi, sebbene io sia pronto a morire per il club fino alla fine della mia avventura qui"."Parlo tutti i giorni con Paratici e ho un buon rapporto con Daniel Levy. Il futuro non è importante adesso".