Intervistato da Sky Sports, l'ex centrocampista della Juve Rodrigo Bentancur ha parlato del suo trasferimento al Tottenham.



IN INGHILTERRA - "Giocare in Premier League è un qualcosa che ho sempre voluto fare. Lo considero il miglior campionato del mondo. È un vero sogno essere qui, da piccolo guardavo sempre il campionato inglese. Sono molto felice di essere approdato in questo club enorme. Le cose stanno andando molto bene. Tutti i miei compagni, lo staff e l'intero ambiente mi stanno aiutando molto".



JUVE - "Ho imparato tante cose quando ero alla Juve e ho vinto tanti trofei. Spero che la mia esperienza possa aiutare in qualche modo a consolidare un livello più alto di fiducia da parte della squadra, sarebbe fantastico. Abbiamo giocatori di qualità qui e dobbiamo instillare quella fiducia in noi stessi, arrivare a credere che possiamo vincere tanto insieme".



CAMBIAMENTI - "Penso che ci vorrà del tempo per ambientarmi perché il campionato italiano e quello inglese sono abbastanza diversi, soprattutto se si pensa all'intensità e alla velocità di gioco. Questo periodo di assestamento richiederà un po' di lavoro. Sto lavorando molto duramente per abituarmi al calcio inglese nel minor tempo possibile".