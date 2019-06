Dopo la finale di Champions persa contro il Liverpool, il Tottenham volta pagina. Gli Spurs si stanno guardando intorno sul mercato per trovare interpreti capaci di garantire nuova linfa al loro progetto. Tra i nomi accostati fortemente al club inglese c’era anche Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe 1999 di proprietà della Roma è esploso al primo anno in giallorosso ed è corteggiato anche dalla Juventus. L’inserimento del Tottenham ha spaventato i campioni d’Italia, intimoriti dall’ipotesi di lanciarsi in un’asta di mercato lunga e dispendiosa. Attualmente, però, gli uomini di Mauricio Pochettino hanno cambiato obiettivi. Il nuovo grande colpo potrebbe essere Giovani Lo Celso del Betis Siviglia. Se così fosse, la Juventus si troverebbe la strada spianata per arrivare a Zaniolo. Roma permettendo ovviamente.