bentancur a quanti milioni?

questa volta ci arrestano ehpic.twitter.com/x1Xtg8alVV — Juanito (@juanito92e) February 13, 2022

Continua il periodo difficile deldi Antonio Conte, che ieri sera in casa ha rimediato la terza sconfitta consecutiva (2-0 contro il Wolverhampton). A far infuriare i tifosi, in questo caso, anche l'exRodrigo, che sui social ha scatenato ironie e commenti negativi dopo essersi reso protagonista di una gaffe: nel tentativo di servire un compagno, il centrocampista uruguaiano ha infatti perso l'equilibrio scivolando maldestramente a terra e perdendo la palla. Il video che immortala la scena è diventato presto virale, con i sostenitori degli Spurs scatenati contro l'ex giocatore bianconero, approdato a Londra nel mercato di gennaio insieme a Dejan Kulusevski.