Il Tottenham di Mauricio Pochettino sta per scendere in campo per la sua terza giornata di Premier League. Derby londinese con il Crystal Palace a parte, la vera indiscrezione riguarda l'esclusione di Christian Eriksen dai titolari. Il centrocampista danese, al centro del mercato per quel contratto in scadenza la prossima estate - che pare non voler rinnovare - salta quindi una partita cruciale, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative. La Juventus ci ha fatto più che un pensierino, ma a sentire Pochettino non si tratta di una scelta obbligata: "Con il City ha giocato, oggi tocca a Lucas. Abbiamo una rosa forte" ha detto il tecnico argentino a Sky Sport UK.