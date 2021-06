Il Tottenham sognava il duo italiano Paratici-Conte per rilanciare il club dopo una stagione negativa. Ma è giusto usare il passato perché se l’ex dirigente della Juventus è diretto a passi spediti verso Londra, non si può dire altrettanto per l’ex Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, Paratici firmerà la prossima settimana con gli Spurs, l’occasione all’estero che tanto lo allettava. La trattativa con Conte, invece, prima si è arenata, per poi sfumare di giorno in giorno. Alla base del gelo le titubanze del tecnico sulle potenzialità del Tottenham, da cui potrebbe andarsene Harry Kane, il pezzo da 90 della batteria inglese.