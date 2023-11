La Toscana nelle ultime ore ha subito violenti nubifragi che hanno procurato danni importanti in diverse zone nel nord di Firenze e a Prato. Oltre al sindaco, Nardella, dalla sala stampa della Protezione Civile di Firenze, il responsabile dell'area metropolitana, Leonardo Ermini, ha spiegato cosa ci sarà da aspettarsi in vista del match tra Juve e Fiorentina in programma domenica sera: "Difficile fare previsioni. La situazione al momento risulta critica per quello che è accaduto, non tanto per l'evento di domenica. Qualsiasi perturbazione può interferire con le aree che ci stanno intorno. Ma valuteremo il tutto passo dopo passo".