Nel corso delle ultime ore la Toscana ha subito violenti nubifragi e alluvioni nella zona a nord di Firenze e soprattutto nella provincia di Prato. EDalla sala stampa della Protezione Civile di Firenze, il responsabile dell'area metropolitana, Leonardo Ermini, ha spiegato cosa ci sarà da aspettarsi in vista del match: "Difficile fare previsioni. La situazione al momento risulta critica per quello che è accaduto, non tanto per l'evento di domenica. Qualsiasi perturbazione può interferire con le aree che ci stanno intorno. Ma valuteremo il tutto passo dopo passo".