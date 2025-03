Toscana, allerta arancione per maltempo: la situazione a Firenze

Getty Images



Allerta meteo a Firenze, le ultime

Domenica alle ore 18 in Toscana, nel dettaglio a Firenze, si giocherà la sfida tra Fiorentina e Juventus allo stadio Artemio Franchi. Tuttavia, pochi istanti fa ANSA ha diramato un bollettino con le condizioni meteo nella regione e l'allerta arancione. Di seguito il bollettinoAttivato il servizio di piena per più corsi d'acqua tra cui l'Arno, al primo livello di guardia anche a Firenze, con portata nell'ordine di 1000 metri cubi al secondo agli Uffizi, oltre a Bagno a Ripoli, Lastra a Signa e Montelupo. (...) Oltre all'Arno -, ci sono in provincia di Firenze Sieve al secondo livello a Dicomano e al primo livello a Rufina; l'Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano (Prato) al primo livello. (...) "Nelle prossime ore precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone interne. La linea temporalesca attiva sul Mar Ligure dovrebbe estendersi verso la costa centro-settentrionale" ha dichiarato il governatore della Toscana Giani su Telegram. Ci sarà inoltre un nuovo peggioramento nelle prossime ore.