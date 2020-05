Filippo Tortu, campione dell'atletica italiana e grande tifoso della Juve, parla a Calciomercato.com di Cristiano Ronaldo, stella bianconera: "Ronaldo? All'inizio ci ho creduto poco al suo arrivo, dopo un po' ho iniziato a capire che c'era una trattativa reale. Il giorno dell'annuncio ero a casa, volevo andare all'aeroporto ma con gli allenamenti non potevo. E' stato un grande colpo. CR7 adatto all'atletica? Penso proprio di no. E' come quando Bolt ha provato a giocare a calcio, non si possono ottenere li stessi livelli che si sono raggiunti nel proprio sport. Se io diventassi un calciatore probabilmente non arriverei neanche in Serie A".