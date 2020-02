L'atleta Filippo Tortu ha preso parte ad un evento a Milano con Federico Bernardeschi al margine del quale ha parlato a Sky Sport: "Se mi piace questa Juve? Se si vince come si fa a non piacere, sono molto cinico, quindi il 3-0 è sicuramente un grandissimo risultato. Siamo primi, stiamo molto bene e secondo me è una bellissima squadra".



MODULO - "Cerco sempre di non entrare nei discorsi tecnici perché sono molto appassionato, ma non capisco molto di tattica. Però come ho detto prima a me piace vedere la Juve vincere, mi piace il trequartista, lo uso anche al fantacalcio".