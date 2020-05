Filippo Tortu, primatista italiano dei 100 metri, si è raccontato a Calciomercato.com, in particolare ha parlato della sua fede per la Juventus: "Quando ero piccolo mio padre mi raccontava le storie legate alla Juve del passato. Mi diceva di quando mio nonno ogni settimana prendeva l'aereo o la nave dalla Sardegna per andare a vedere le partite; mi parlava molto di Boniek, il suo giocatore preferito. La storia della Juve era il mio mondo. Ho visto anche molte partite degli Anni '80”



LA PRIMA MAGLIA - "È quella di Alex. Avevo 3/4 anni, me l'ha comprata mio padre fuori da San Siro prima di un Milan-Juve. Era la prima volta allo stadio, ancora oggi conservo quella maglia. Contro i rossoneri è la partita che sento di più, a Milano sono andato a vederle quasi tutte".