Filippo Tortu, leader sui 100 e 200 metri in Italia e grande tifoso della Juventus, ha parlato del mercato estivo dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni sull'arrivo di Matthijs de Ligt a Torino: "De Ligt lo volevo da un anno, lo seguii tantissimo l’anno che l’Ajax andò in finale di Europa League. Mi colpì tantissimo in finale contro il Manchester United. Douglas Costa? A 35 all’ora non è poco per un giocatore di calcio, ma il più veloce è stato Barzagli".