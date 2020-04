1









Filippo Tortu è un noto velocista e tifosi bianconero. Oggi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della questione Olimpiadi e del mondo del calcio. Ecco le sue parole: "È stata una notizia attesa e una decisione giusta, da sportivo mi ha lasciato un grossissimo dispiacere perché le Olimpiadi sono il mio sogno da bambino. Però è solo rimandato e guardando il lato positivo avrò un anno in più per prepararmi al meglio. Calcio? ​Se gli viene data questa importanza è perché ce l’ha, c’è anche bisogno di svagarsi e il calcio è una valvola di sfogo".