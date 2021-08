A Calciomercato.com, il velocista e tifoso bianconero Filippoha parlato dopo l'oro olimpico nella 4x100."Se ho visto il fotomontaggio con Chiellini che l'aiuta a vincere trattenendo un avversario? L’ho anche pubblicato su Instagram, mi ha fatto troppo ridere e poi so che Giorgio mi ha seguito durante le mie gare quindi in un certo senso so che col pensiero l’ha trattenuto davvero!"."Sempre testa alla Juve. Alle Olimpiadi ho fatto una vittoria di corto muso, quindi ora tocca ad Allegri! Vorrei tre Cuadrado. Se non è possibile allora scelgo lui, Chiesa e Chiellini. Per vincere lo scudetto? Mangio risotto per un anno".