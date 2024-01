Il campione olimpico di atletica Filippo, grande tifoso della, ha concesso un'intervista a Tuttosport in cui ha detto la sua anche sulla. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni: "Ora siamo lontani dal traguardo ma ogni centimetro in una gara conta, e in un campionato ogni partita è importante. Se fosse una staffetta, ora il campionato è a metà per cui non bisogna mollare mai. Ci può essere un sorpasso, un controsorpasso e un altro ancora ma occorre restare sul pezzo. Ma la Juve ha una carta importante. Quale? Massimiliano. Per “colpa” sua non sto tifando Juve, nel senso che sono juventinissimo, ma Allegri ha ricevuto talmente tante critiche ingiuste che mi dà fastidio. Non se lo merita e quasi mi viene da fare più il tifo per lui che per la Juve che è nel mio cuore. Su di lui un mare di critiche, quasi sempre ingiuste".