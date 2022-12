Anche l'ex calciatore della Juve Moreno Torricelli si è voluto stringere a Gianluca Vialli, pronto nuovamente a combattere contro la sua malattia che lo perseguita già da tempo.'Gianluca è stato un grandissimo capitano, un esempio da seguire per tutti noi e un trascinatore incredibile, a lui do tutto il mio affetto e la mia forza per superare questo momento'.