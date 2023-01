L'ex giocatore della Juve, Moreno Torricelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche del big match contro il Napoli.'La Juventus non deve avere paura di nessuno, forse la preoccupazione maggiore è paradossalmente che tutta Italia tiferà Juventus, ma adesso ripeto che non ci deve far paura nulla, dobbiamo andare a prenderci quello che riusciamo a prenderci, anche perchè arriviamo alla partita in un momento ottimo. Vincere vorrebbe dire alzare ulteriormente l’autostima e abbassare la loro. Andremo ad affrontare i migliori e potremo quindi misurare le nostre ambizioni, ma anche se non vincessimo c’è ancora tanto da giocare'.