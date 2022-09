Intervenuto su Radio Bianconera, l'ex giocatore della Juventusha parlato così del momento delicato in casa Juve: "Non credo alle teorie di giocatori che giocano contro l’allenatore perché sarebbe controproducente per loro stessi, io non ho mai visto atteggiamenti del genere nella mia carriera. Purtroppo a volte peccano di lucidità perché temo che a livello di preparazione non siano al massimo, si stancano e non essendo al 100% sbagliano più facilmente e si innervosiscono".