"Se non provi un brivido quando indossi quella maglia, quando rappresenti quei colori, allora non puoi far parte di questo club. La Juventus è responsabilità. Se non avverti questo, sei sicuramente nel posto sbagliato", queste le parole di grande affetto che Moreno Torricelli, ex giocatore della Juventus, ha detto nell'intervista a Tuttosport.