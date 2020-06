Moreno Torricelli, ex difensore della Juve, ha parlato del finale di campionato intervenendo a TMW News: "Chi vince il campionato? Nella corsa scudetto la Juve resta la favorita perché come sottolineano tutti ha la rosa più ampia. La Lazio sta facendo comunque qualcosa di straordinario e sarà un finale di campionato avvincente e con tante incognite".



SULLE POCHE RETI SEGNATE DAI BIANCONERI - "In Italia spesso e volentieri vince chi ha ma difesa meno battuta. Credo che la Juve stia facendo bene ma che debba stare attenta".