Le parole di Morenoal Corriere Torino:"La notizia della scomparsa di Gianluca fa davvero male al cuore. È una gravissima perdita. Ci lascia una persona splendida, un punto di riferimento importante. Non ci sono parole. Io e i suoi compagni di allora mandiamo un grandissimo abbraccio a tutti i suoi cari, alla sua famiglia, ai suoi figli. Ricordo bene le cose che mi disse all'inizio della malattia, all'inizio del percorso che avrebbe dovuto affrontare, in occasione della presentazione di un suo libro a Milano. Ecco un altro momento che terrò per sempre nel mio cuore. Gianluca è stato il principale artefice di quella Juve vincente, di quella grandissima squadra. Lui conosceva già mister Marcello Lippi dai tempi della Sampdoria. Faceva da tramite tra lo spogliatoio, l'allenatore e la dirigenza. Era una grande persona, un uomo intelligente. Ha saputo creare una mentalità vincente. Un capitano esemplare, sopra la media, un uomo mai banale. Chi ha avuto modo di conoscerlo o anche soltanto di parlargli per qualche minuto lo sa molto bene"