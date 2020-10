Intervenuto ai microfoni di Juventus tv, l'ex difensore bianconero Moreno Torricelli ha commentato così il 2-0 della Juve sulla Dinamo Kiev: "Ho visto un'ottima Juve che ha giocato meglio il secondo tempo del primo. La Dinamo era impacciata, ma è stata brava la Juve ad aggredire gli avversari bloccando le ripartenze. Da qui è partita la vittoria. Chiesa ha giocato bene, è uno dei migliori talenti italiani ed era alla prima partita in Champions. Ha messo in mostra carattere e personalità, nel primo tempo è stato il più pericolo della Juve. Cuadrado ha creato superiorità numerica anche giocando in difesa e ha fatto un gran cross per il secondo gol di Morata, che ha fatto due reti fenomenali".