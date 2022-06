Torricelli, a Radio Bianconera, ha parlato così dei giovani: "Ai miei esordi in bianconero il mister si preoccupava soltanto di rassicurarmi, mi diceva di giocare tranquillo e di fare quello che sapevo fare, anche sbagliando. Intanto però in allenamento mi trovavo a marcare giocatori del calibro di Baggio, Möller, Vialli ed proprio così che sono cresciuto moltissimo. Per questo dico che le grandi società devono avere il coraggio di far giocare i ragazzi e questi, allenandosi con i campioni possono crescere in maniera esponenziale”.