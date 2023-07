L'ex giocatore bianconero, Moreno Torricelli, ha scelto la via dei social per celebrare il centenario degli Agnelli alla guida della Juve.'100 … anni di presidenza… 100 anni di passione, vittorie, dove avete costruito quello stile che tutto il mondo ci invidia , con la vostra semplicità mi avete fatto capire il senso di appartenenza, la responsabilità nei confronti di tutte quelle persone che ci seguono, la cultura del lavoro per puntare sempre a traguardi importanti. È stato un onore condividere con voi parte di questi 100 anni'.