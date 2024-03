Moreno, uno dei migliori difensori della storia della Juventus ha parlato ai microfoni de La Stampa del momento che sta attraversando la Vecchia Signora. Le sue parole:"Era una delle cose migliori della Juventus ma se prendi due gol ogni partita diventa difficile vincere. Penso ci sia stata una flessione fisica e mentale si è pagato il contraccolpo di vedere l'Inter in fuga. Colpo di grazia? Lo scontro diretto. La testa crolla, le gambe di conseguenza. Chi doveva fare la differenza non è riuscito, penso a Chiesa limitato dagli infortuni"."Fino a gennaio si è fatto qualcosa di eccezionale, questo ha influito ma ora la Juventus deve conquistarsi la qualificazione in Champions League"."Sarebbe grave ma non è il momento di mollare, è quello di rilanciare"."Non c'era il Var, adesso ne avrei giocata una sì e tre no (ride ndr). In quel periodo pensavamo alla Coppa Uefa che abbiamo poi vinto con Trapattoni alla guida. Ma ci sono periodi in cui gira male, si pensi al Napoli dove la Juve meritava di essere in vantaggio e invece ha preso gol alla prima conclusione nello specchio"."Non penso. Si sta pagando la mancanza delle competizioni europee. Senza penalizzazione parleremo di qualcosa di diverso. Ci sono tanti giovani a cui manca l'esperienza e mancano anche riferimenti come Pogba"."Bremer fortissimo. Danilo pieno di personalità. Gatti in crescita, fa qualche errore sciocco ma capita. Il problema dei gol subiti è di tutti non del singolo"."Servono pazienza e fiducia. Creare un gruppo vincente ora è complicato".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.