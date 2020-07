Moreno Torricelli, al Corriere della Sera, ha parlato della situazione in casa Juve: "I centrocampisti dovrebbero fare più legna. Sarri non ha mediani bravi nell’interdizione: quando salta il primo pressing, gli avversari arrivano in area. La mia Juve aveva degli animali feroci come Deschamps, Paulo Sousa, Conte e Di Livio, ma si sbattevano anche Ravanelli, Vialli e Del Piero. In Champions, dove saranno tutte finali, non possiamo permetterci i passi falsi degli ultimi tempi".