L'ex giocatore della Juventus Morenoha concesso un'intervista ai microfoni di TuttoCagliari verso la gara di domani sera tra Cagliari e Juventus. Queste le sue parole:"Volendo analizzare le ragioni dei mali bianconeri, non si può fare a meno di ricordare che la dirigenza aveva puntato tantissimo su Paul Pogba, ma di fatto il francese non è praticamente mai stato a disposizione. Era lui che avrebbe dovuto fare la differenza. Chiesa da quando ha accusato i problemi al ginocchio ha offerto prestazioni molto altalenanti. In generale, qualche infortunio di troppo ha ulteriormente contribuito a complicare la stagione della Juve".