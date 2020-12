Moreno Torricelli, a TMW Radio, ha commentato il sorteggio della Juventus in Champions: "Per la Juventus prendere il Porto va benissimo. Per Atalanta e Lazio sarà più complicato, ma si gioca contro i più grandi come Bayern e Real. Quindi tutto questo può aiutare l'ambiente a fare cose incredibili e un entusiasmo importante. Puoi perdere sì, ma queste sfide ti gasano tanto. Mi auguro che il pubblico possa partecipare. Bergamo soprattutto si meriterebbe di vivere una partita così. Porto? E' una squadra attrezzata per arrivare alla fine. Le altre sono sotto ai bianconeri, tranne quelle che sono passate prime nei gironi. Non ti regalerà niente nessuno però, ma da qui a fine febbraio potranno cambiare tante cose. Ci si dovrà far trovare pronti".