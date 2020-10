Moreno Torricelli, a JTV, presenta la Juve contro la Dynamo Kiev. "Siamo pronti? Purtroppo no, per tutti i problemi che sappiamo. Siamo alla quarta partita da inizio stagione, senza precampionato per cui c'è ancora conoscenza approssimativa su ciò che vuole Pirlo, su come vuol far giocare la squadra. Come ha detto lui, stiamo provando. Stiamo crescendo. Ci sono difficoltà, che all'inizio ci sono sempre. Ma questo girone non ti permette passi falsi. La Juve può giocarsi il primo posto nel girone con il Barcellona e deve dimostrarlo. I giocatori devono dimenticarsi di essere più forti, devono dimostrarlo in campo, in ogni partita, su ogni palla. Così si libereranno dalla timidezza iniziale. La Coppa Campioni? E' qui, mi guarda le spalle, come il vecchio Julio Cesar.